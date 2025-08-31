В Госдуме раскрыли, как новый реестр скажется на ценах на отели и кемпинги

В Госдуме раскрыли, как новый реестр скажется на ценах на отели и кемпинги Депутат Кривоносов: появление реестра отелей и кемпингов не приведет к росту цен

Обязательная регистрация отелей, кемпингов и баз отдыха с 1 сентября в федеральном реестре не должна привести к увеличению цен, заявил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов. Вместе с этим, по его словам, которые приводит ТАСС, это позволит повысить качество и безопасность услуг для туристов.

Депутат подчеркнул, что этот шаг позволит вывести на белый рынок значительную часть туристического сегмента. Человек сможет заранее проверить объект размещения в открытой базе и убедиться, что он легален.

Мы не ожидаем резкого роста цен. Наоборот, легализация серого сегмента увеличит предложение официального жилья, что позволит удерживать баланс цен, особенно в популярных регионах — на юге России, на Кавказе, в Москве и Санкт-Петербурге, — сказал Кривоносов.

Ранее стало известно, что с 2026 года в Пермском муниципальном округе Пермского края планируют ввести туристический налог в размере 1% от стоимости размещения. Власти рассчитывают, что за три года он принесет в бюджет более 13 млн рублей, которые направят на развитие туринфраструктуры.