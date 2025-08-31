День знаний — 2025
31 августа 2025 в 08:06

Трамп разогнал советников, отвечающих за государственные тайны

WSJ: Трамп сократил влияние Совета нацбезопасности США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп снизил роль Совета национальной безопасности, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, глава Белого дома предпочитает полагаться на ограниченный круг приближенных советников.

Он снизил роль сотрудников Совета национальной безопасности, на которых другие президенты опирались для надзора за разработкой различных политических вариантов, обеспечивая то, что президентские решения проводились и координировались в соответствии с зарубежными правительствами, — сказано в материале.

Авторы статьи уточняют, что сейчас в Совет нацбезопасности США входит меньше 150 сотрудников, тогда как при предыдущем президенте Джо Байдене численность достигала примерно 400 человек. Трамп теперь опирается лишь на узкий круг приближенных советников.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Трамп призывом к аресту финансиста Джорджа Сороса показывает свою способность знать, кто «раскачивает лодку» внутри страны, и намерен устроить цветную революцию в ней. По его мнению, при этом задержание банкира вряд ли является реалистичным сценарием.

США
Дональд Трамп
нацбезопасность
советники
