08 августа 2025 в 18:36

Гусев обратился к Бастрыкину из-за двух резонансных ДТП в Екатеринбурге

Гусев попросил Бастрыкина расследовать ДТП с мотоциклисткой в Екатеринбурге

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль расследование двух ДТП в Свердловской области с участием одного и того же водителя. Согласно обращению, с которым ознакомился NEWS.ru, речь идет об авариях, произошедших 21 июля и 1 августа 2025 года.

Гусев отметил, что участником обоих ДТП оказался 48-летний Евгений Гром — водитель автомобиля Isuzu. По данным из открытых источников, в обоих случаях он намеренно таранил мотоциклистов в Екатеринбурге. Особый общественный резонанс вызвал второй инцидент, в котором пострадала мотоциклистка Надежда Гугумберидзе.

В результате столкновения у женщины зафиксирована черепно-мозговая травма и практически полный отрыв ноги, а ее мотоцикл был буквально разорван пополам. В настоящее время пострадавшая находится в тяжелом состоянии в медицинском учреждении.

Многочисленные очевидцы происшествия утверждают, что действия водителя носили явно умышленный характер. При этом сам Гром заявил местным СМИ, что «у байкеров психологические травмы, и их беспределу нужно противодействовать». Родные Гугумберидзе уверены, что это не несчастный случай, а умышленное нападение.

Важно, чтобы было проведено объективное и беспристрастное расследование. Все обстоятельства должны быть тщательно изучены, а виновный привлечён к ответственности по закону, — подчеркнул парламентарий.

До этого стало известно, что в Екатеринбурге вечером 4 августа возле концертно-театрального комплекса «Космос» собралось несколько сотен мотоциклистов в поддержку Надежды Гугумберидзе, получившей тяжелые травмы в ДТП на Ново-Московском тракте. Они высказали предположение, что столкновение могло быть умышленным.

ДТП
аварии
мотоциклы
Свердловская область
Следственный комитет
СРЗП
Дмитрий Гусев
