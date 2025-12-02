В России разработали бесшумный мотоцикл с прицепом для военных и спасателей

Концерн «Калашников» показал новую модель бесшумного мотоцикла «Иж-Эндуро», оснащенного прицепом и предназначенного для военных и гражданских задач, сообщает пресс-служба компании. Разработка учитывает потребности силовых структур, спасателей и коммерческих организаций.

Мотоцикл «Иж-Эндуро» с прицепом создан в инициативном порядке специалистами центра прототипирования АО «Концерн „Калашников“» с учетом запросов потенциальных заказчиков. <…> Новый «Иж-Эндуро» с прицепом создан для использования в качестве бесшумного высокоманевренного военного транспорта или для нужд МЧС с полезной нагрузкой в прицепе, как коммерческий транспорт для рекреационных зон и баз отдыха, для персонала аэродромов и природоохранных организаций, а также в качестве патрульного малошумного скоростного транспорта, — говорится в сообщении.

Мотоцикл способен разгоняться до 100 км/ч, обладает улучшенной управляемостью и укомплектован универсальным прицепом, рассчитанным на груз до 200 килограммов. В концерне подчеркнули, что конструкция прицепа может адаптироваться под различные задачи как силовых ведомств, так и гражданских структур.

Кроме того, разработчики уделили особое внимание возможности эксплуатации транспорта в сложных климатических условиях, усилили узлы крепления и упростили систему фиксации прицепа. Дополнительно была продумана комфортная схема погрузки.

