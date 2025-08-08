В аэропорту Калуги сняли ограничения Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Калуги

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов, которые вводились в аэропорту Калуги, сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Меры были приняты в целях обеспечения безопасности гражданских полетов.

Аэропорт Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — написал он.

Ранее временные ограничения были введены на работу аэропорта Сочи для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Информация появилась на фоне объявленной угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

8 августа в аэропорту Геленджика также ввели временные ограничения. По словам Кореняко, меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань впервые перестала принимать и отправлять рейсы с момента открытия.

В этот же день в аэропорту Саратова (Гагарин) были введены временные ограничения. Артем Кореняко пояснил, что воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты по аналогичным причинам.