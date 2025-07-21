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21 июля 2025 в 15:49

Тело российского путешественника достали из моря в Крыму

Mash: тело путешественника Билицкого подняли из моря у мыса Фиолент

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Тело российского путешественника Кирилла Билицкого извлекли из моря с глубины пяти метров в Крыму, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». Мужчину без признаков жизни обнаружили у мыса Фиолент в Севастополе.

Причины смерти Билицкого пока не установлены. По данным канала, мужчина жил на полуострове около трех лет. Путешественник посетил десятки стран, прыгал с Ниагарского водопада и покорял горные вершины.

Ранее мужчина подорвался вместе с автодомом, когда остановился на пляже в Шотландии. Взрыв выбил дверь машины, а сам путешественник чудом выжил. Пара, проживающая в соседнем автодоме, сообщила, что 59-летний пострадавший после ЧП гулял по пляжу в одних шортах с обгоревшими бровями и спиной.

Весной катер с туристами из России и Казахстана взорвался прямо в море на юге Таиланда. В результате пострадал один российский путешественник. После взрыва судно загорелось, инцидент произошел рядом с островом Майтон в провинции Пхукет. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Остальные 30 путешественников не пострадали и вернулись к себе в отели.

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