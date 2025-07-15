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15 июля 2025 в 18:54

Фургон путешественника взорвался вместе с ним на пляже

Путешественник подорвался вместе с автодомом на пляже в Шотландии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мужчина подорвался вместе с автодомом, когда остановился на пляже в Шотландии, сообщает The Sun. Взрыв выбил дверь машины, а сам путешественник чудом выжил.

Пара, проживающая в соседнем автодоме, сообщила, что 59-летний пострадавший после ЧП гулял по пляжу в одних шортах с обгоревшими бровями и спиной. Ударная волна зацепила их автомобиль, из-за этого создалось впечатление, что в них кто-то врезался.

Очевидцы вызвали на место случившегося экстренные службы, которые доставили туриста в больницу. Предполагаемой причиной взрыва могла стать утечка газа из баллона.

Ранее мужчина забрался в дом бывшей девушки в Новой Москве и устроил взрыв. При этом он сам пострадал и был госпитализирован. Инцидент произошел в Троицком административном округе. Выяснилось, что злоумышленник находился в розыске из-за ДТП, повлекшего тяжкий вред здоровью.

До этого в российской стоматологической клинике во время процедуры взорвался аппарат для чистки зубов AirFlow. Устройство лопнуло с громким хлопком во время процедуры, когда врач поднес его ко рту пациента. Ни пациент, ни сотрудники клиники не пострадали.

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