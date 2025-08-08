Названы продукты, которые можно хранить в дверце холодильника Роспотребнадзор: в дверце холодильника можно хранить сыры, варенье и соусы

Мед, джем и варенье в банках, а также запечатанные питьевые йогурты и растительное молоко можно безопасно хранить в дверце холодильника, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. По данным ведомства, в этот список также вошли соусы, целые упаковки твердых сыров, пакетированные соки и газированная вода.

Продукты промышленного производства, такие как мед, джем и варенье, содержат натуральные консерванты, и небольшие открытые банки можно хранить в дверце, если предполагается их скорое употребление. Домашние консервации лучше хранить в основной зоне холодильника, где температура ниже, — сказано в сообщении.

При условии использования масла в течение нескольких дней его можно оставить в специальном отсеке дверцы, отметили в ведомстве. Для более длительного хранения масла она не рекомендуется.

