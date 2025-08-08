Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 18:45

Названы продукты, которые можно хранить в дверце холодильника

Роспотребнадзор: в дверце холодильника можно хранить сыры, варенье и соусы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мед, джем и варенье в банках, а также запечатанные питьевые йогурты и растительное молоко можно безопасно хранить в дверце холодильника, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. По данным ведомства, в этот список также вошли соусы, целые упаковки твердых сыров, пакетированные соки и газированная вода.

Продукты промышленного производства, такие как мед, джем и варенье, содержат натуральные консерванты, и небольшие открытые банки можно хранить в дверце, если предполагается их скорое употребление. Домашние консервации лучше хранить в основной зоне холодильника, где температура ниже, — сказано в сообщении.

При условии использования масла в течение нескольких дней его можно оставить в специальном отсеке дверцы, отметили в ведомстве. Для более длительного хранения масла она не рекомендуется.

Ранее юрист Михаил Салкин сообщил, что вынос холодильника на свалку около дома грозит административной ответственностью. По его словам, за размещение любого крупногабаритного мусора рядом с контейнером можно получить штраф от двух тысяч до трех тысяч рублей. Юрист подчеркнул, что вынос старого холодильника на мусорку у дома обернется дополнительными трудностями — штрафом за несоблюдение экологических требований.

