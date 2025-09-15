Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 10:38

Одна вещь в холодильнике против запахов: работает лучше соды

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Существует простое и эффективное средство, которое способно полностью устранить неприятные запахи в холодильнике без использования химических препаратов. Этот натуральный абсорбент не только нейтрализует ароматы, но и поддерживает свежесть продуктов. Метод особенно актуален для холодильников, где хранятся рыба, копчености и сильно пахнущие продукты.

Обычный активированный уголь является идеальным поглотителем запахов благодаря своей пористой структуре. Несколько таблеток или специальный мешочек с угольным наполнителем размещают на средней полке холодильника. Уголь эффективно впитывает молекулы веществ, предотвращая смешивание ароматов разных продуктов. Менять наполнитель следует каждые 2–3 месяца для поддержания эффективности. Дополнительно можно использовать свежемолотый кофе или пищевую соду в открытой емкости.

Этот способ безопасен для пищевых продуктов и не требует финансовых затрат. Регулярное использование натурального абсорбента поможет поддерживать идеальную свежесть в холодильнике и предотвратит появление стойких неприятных запахов. Простое решение делает хранение продуктов более гигиеничным и комфортным.

Ранее сообщалось о способах избавиться от неприятного запаха из стиралки. Всего два шага избавят вас от проблемы без лишних затрат.

