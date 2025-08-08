Россиян предупредили о штрафе за выброс холодильника в мусорку около дома

Вынос холодильника на свалку около дома грозит административной ответственностью, заявил в беседе с NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, за размещение любого крупногабаритного мусора рядом с контейнером можно получить штраф от двух тысяч до трех тысяч рублей. Юрист подчеркнул, что вынос старого холодильника на мусорку у дома обернется дополнительными трудностями — штрафом за несоблюдение экологических требований.

Выброс крупногабаритного мусора путем размещения его рядом с контейнером на контейнерной площадке, а не в сам контейнер, образует состав административного правонарушения по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ со штрафом для граждан от двух тысяч до трех тысяч рублей. В отношении холодильников дополнительно могут привлечь по статье 8.2.1 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с веществами, разрушающими озоновый слой», штраф по которой составляет от одной тысячи до двух тысяч рублей, — объяснил Салкин.

