07 августа 2025 в 14:53

Депутат раскритиковал идею штрафовать не уступивших место беременным

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Идея о введении штрафов за отказ уступить место в общественном транспорте беременным и пенсионерам является кощунством, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, другие пассажиры тоже могут почувствовать себя плохо во время поездки.

Это абсолютно кощунственная инициатива [о введении штрафов]. Мы не можем судить о состоянии человека, основываясь лишь на его внешнем виде или возрасте. Вдруг сидит девушка, которой внезапно стало плохо, и ее тошнит? Или молодой человек, у которого резко поднялось давление? Мы ведь не знаем, какие внутренние проблемы со здоровьем есть у каждого, — сказал Иванов.

Он подчеркнул, что попытки регулировать моральные нормы при помощи штрафов являются неприемлемыми. По словам депутата, уважение к старшим и забота о нуждающихся должны быть продиктованы внутренними убеждениями, а не страхом наказания.

Введение подобных штрафов может привести к злоупотреблениям и необоснованным обвинениям. Как мы будем доказывать, что человек действительно отказался уступить место намеренно, а не по причине плохого самочувствия? Это создаст почву для конфликтов и несправедливости, — добавил Иванов.

Ранее детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова заявила, что подростков, употребляющих в речи нецензурные слова, следует штрафовать. По ее словам, то же касается и их родителей. Мишонова призвала ориентироваться на опыт Казахстана в данном вопросе.

депутаты
Россия
инициативы
штрафы
