19 сентября 2025 в 10:53

Россиянам рассказали, как бороться с крысами в домах

Роспотребнадзор: регулярная дератизация помогает контролировать численность крыс

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Регулярная дератизация помогает контролировать численность крыс в домах, пишет Мойка78 со ссылкой на Роспотребнадзор. В ведомстве считают, что профилактика гораздо эффективнее, чем борьба с последствиями, и призывают соблюдать чистоту.

Основные меры профилактики включают в себя поддержание чистоты дворов: мусор необходимо выбрасывать только в контейнеры, а территорию нужно ежедневно убирать. Важным аспектом является герметичность технических помещений — двери и окна в подвалах должны быть плотно закрыты, уточняют в Роспотребнадзоре.

Дератизация должна проводится не реже двух раз в год. Также необходимо следить за хранением продуктов: они должны находиться в закрытых складах и магазинах, чтобы исключить доступ грызунов и насекомых, предупредили в ведомстве.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что своевременная плановая дезинсекция в многоквартирных домах, согласованная с управляющей компанией, позволит предотвратить появление тараканов в подъездах. Также немаловажно коллективно следить за чистотой — закрывать мусорные баки и не хранить отходы прямо на лестничных клетках.

