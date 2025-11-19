Россиянка сняла на видео бегающих по прилавку с выпечкой крыс Жительница Москвы пожаловалась на крыс, бегающих по полке с выпечкой

Жительница северо-востока Москвы засняла крыс, бегающих по прилавку с выпечкой в магазине. На видео, опубликованном в Telegram-канале «Осторожно, Москва», видно, как грызуны свободно перемещаются между пончиками и булочками, перепрыгивая из одного отсека в другой.

По словам женщины, проблема с грызунами в этом магазине продолжается уже несколько лет, а теперь крысы добрались до продуктов. Девушка планирует обратиться в Роспотребнадзор, чтобы специалисты проверили магазин и объяснили, почему грызуны беспрепятственно бегают по прилавкам с пищевой продукцией.

Как сообщает пострадавшая, жители дома годами пытаются решить проблему с крысами, но пока безрезультатно. В магазине периодически лежат обгрызанные батоны, отметила она.

Ранее в некоторых городах России из-за резкого похолодания крысы начали забираться в теплые автомобили. Грызуны наносят вред автомобилям, прогрызая днище, сиденья, провода и другие детали. Например, жительница Москвы обнаружила пакеты с куриными костями под капотом своей Toyota Corolla после того, как оставила машину у мусорных контейнеров на ночь. По словам женщины, крысы пробрались в автомобиль через днище, чтобы согреться.