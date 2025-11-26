День матери
Цезарь без листьев салата? Да! Готовим с тыквой, грушей и фундуком

Цезарь без листьев салата? Да! Готовим с тыквой, грушей и фундуком Цезарь без листьев салата? Да! Готовим с тыквой, грушей и фундуком Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Здесь основа салата полностью заменена на сезонные овощи, а традиционная заправка уступает место сладковато-пряному сиропу, создавая теплый и уютный вариант блюда.

Вам понадобится ровно половина мускатной тыквы весом около 600 г, три столовые ложки кленового сиропа, одна чайная ложка молотого кумина (зиры) и 100 г руколы. Также подготовьте 150 г козьего сыра, две крупные груши сорта «конференц», 80 г ядер фундука и несколько веточек свежего тимьяна.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Тыкву очистите от кожуры и семян и нарежьте кубиками со стороной примерно два сантиметра. В миске смешайте тыквенные кубики с кленовым сиропом, кумином и щепоткой морской соли. Равномерно разложите на противне, застеленном пергаментом, и запекайте 25 минут до мягкости и карамелизации. Фундук крупно порубите и подсушите на сухой сковороде до появления аромата. Груши нарежьте тонкими слайсами, не очищая от кожуры. На дно салатника выложите подушку из руколы. Поверх нее распределите теплые кусочки запеченной тыквы и слайсы груши. Козий сыр руками раскрошите на крупные, неравномерные кусочки и разбросайте по салату. Приготовьте заправку, смешав одну столовую ложку оставшегося от запекания тыквенного сиропа с соком, выделившимся от нарезки груш. Сбрызните салат, сверху посыпьте подрумяненным фундуком и украсьте листочками свежего тимьяна.

