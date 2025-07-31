Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 12:00

«Стареет, дряхлеет, деградирует»: Михалков об Америке

Михалков: Америка стареет и деградирует из-за демократических новшеств

Никита Михалков Никита Михалков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Америка разрушила сама себя с помощью проводимой политики и «демократических новшеств», заявил председатель Союза кинематографистов РФ режиссер Никита Михалков. Он подчеркнул, что время Вашингтона прошло, а само государство деградирует, передает ТАСС.

Америка стареет, дряхлеет, деградирует. Все меняется. Той Америки 1980-х годов, которую мы знали, любили, понимали, о которой мечтали, ее больше нет. Она разрушена самой же собой, своей политикой, «демократическими» новшествами, — сказал режиссер.

Под этими «новшествами» режиссер подразумевает распространение ЛГБТ-движения (признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и других явлений, которые, по его мнению, противоречат традиционным нравственным ценностям. Михалков утверждает, что сегодня именно Россия и евразийское пространство становятся хранителями подлинной культуры, защищая такие понятия, как стыд, совесть и духовное начало в человеке.

Ранее Михалков заявил, что России в 2025 году, как и в последние несколько лет, не стоит выдвигать свою картину на соискание американской кинопремии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». По его словам, российский фильм может претендовать на победу только в том случае, если он «так или иначе унижает свою страну».

Никита Михалков
Америка
политика
режиссеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Раз и навсегда»: Лавров сделал важное антисанкционное заявление
Автомобилистов по всей России могут дополнительно поддержать
Кабачковый бум! 6 небанальных способов заготовки кабачков на зиму
«Аэрофлот» возобновил полеты в одну страну
Названы топ-3 страны для недорогого пляжного отдыха в сентябре
Готовим вместе: легкие рецепты из смородины для зимних заготовок
Белоусов поздравил российских бойцов с успехами в Часове Яре
Жителям Камчатки объяснили, как получить выплаты за ущерб имуществу
Москвичам рассказали, какой погоды ждать в начале августа
Жителям Камчатки объяснили, как получить выплаты за ущерб при землетрясении
Лавров поблагодарил Сирию за безопасность россиян
Тихонов заявил о неполноценности мирового спорта без России
Лавров обозначил искреннее отношение России к Сирии
Европа в панике из-за «кувалды» Трампа для Путина
В ЦБ высказались о сроках замены Visa и Mastercard
Глава «Автостата» оценил адекватность цен на российские автомобили Lada
Самую глубоководную колонию животных обнаружили в Марианской впадине
Новое руководство Сирии раскрыло, на какие отношения с Россией рассчитывает
Томский депутат объяснил угрозы в адрес местного жителя
«Нужна военная мобилизация»: Лукашенко призвал готовиться
Дальше
Самое популярное
Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России

Вкуснейшее лечо с яблоками: делаю сразу много и закрываю
Общество

Вкуснейшее лечо с яблоками: делаю сразу много и закрываю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.