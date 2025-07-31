«Стареет, дряхлеет, деградирует»: Михалков об Америке

Америка разрушила сама себя с помощью проводимой политики и «демократических новшеств», заявил председатель Союза кинематографистов РФ режиссер Никита Михалков. Он подчеркнул, что время Вашингтона прошло, а само государство деградирует, передает ТАСС.

Америка стареет, дряхлеет, деградирует. Все меняется. Той Америки 1980-х годов, которую мы знали, любили, понимали, о которой мечтали, ее больше нет. Она разрушена самой же собой, своей политикой, «демократическими» новшествами, — сказал режиссер.

Под этими «новшествами» режиссер подразумевает распространение ЛГБТ-движения (признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и других явлений, которые, по его мнению, противоречат традиционным нравственным ценностям. Михалков утверждает, что сегодня именно Россия и евразийское пространство становятся хранителями подлинной культуры, защищая такие понятия, как стыд, совесть и духовное начало в человеке.

Ранее Михалков заявил, что России в 2025 году, как и в последние несколько лет, не стоит выдвигать свою картину на соискание американской кинопремии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». По его словам, российский фильм может претендовать на победу только в том случае, если он «так или иначе унижает свою страну».