Когда обычные завтраки приелись: американские «Булочки с подливой»: Biscuits and gravy — просто, но удивляет

Если кажется, что завтрак уже ничем не удивит — попробуй это блюдо из США. Biscuits and gravy — это мягкие, рассыпчатые булочки и густой сливочный соус с колбасой.

Звучит просто, но вкус получается максимально насыщенный и «уютный». В Америке это классика южных штатов: сытно, горячо и очень по-домашнему.

Соус пропитывает булочки, и в итоге получается не выпечка и не подлива, а что-то между — и именно этим он цепляет.

Ингредиенты: для булочек — мука — 250 г, холодное сливочное масло — 100 г, молоко — 150 мл, разрыхлитель — 1 ст. л., соль — щепотка; для соуса — колбаса (лучше сырой фарш или домашняя) — 300 г, мука — 2 ст. л., молоко — 400 мл, сливочное масло — 20 г, соль, черный перец — по вкусу.

Сначала делаю булочки: муку смешиваю с разрыхлителем и солью, добавляю холодное масло и перетираю в крошку. Вливаю молоко, быстро замешиваю мягкое тесто, формирую лепешку, вырезаю кружки и выпекаю при 200 °C около 12–15 минут до румяной корочки.

Пока они пекутся, готовлю соус: на сковороде обжариваю колбасу, разбивая ее на мелкие кусочки. Добавляю немного сливочного масла, всыпаю муку и перемешиваю. Вливаю молоко и готовлю, помешивая, пока соус не станет густым и кремовым. Солю, щедро перчу — перец здесь важен.

Горячие булочки разламываю и щедро заливаю соусом.

Режу тосты на кубики, заливаю яйцом с молоком и яблоком — в сковороду: гренки-запеканка за 10 минут слаще ватрушек и мягче суфле
Ольга Шмырева
