Известный режиссер призвал Россию игнорировать следующий «Оскар»

России в 2025 году, как и в последние несколько лет, не стоит выдвигать свою картину на соискание американской кинопремии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», заявил ТАСС председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков. По его словам, российский фильм может претендовать на победу только в том случае, если он «так или иначе унижает свою страну».

А у нас есть гарантия, что картина, которая нравится нам, может получить там «Оскар» сегодня? Нет. Ну и зачем тогда вообще что-то выдвигать от России? — отметил артист.

Ранее сообщалось, что российский режиссер Рубен Дишдишян и публицист Александр Цыпкин работают над фильмом о воссоздании человека с помощью ИИ. Сюжет кинокартины развернется вокруг героя, который создает цифровую копию своей умершей жены.

До этого стало известно, что экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» 2024 года возглавила список российских фильмов по зарубежным сборам за первое полугодие. Картина собрала за рубежом $1,26 млн (99,4 млн рублей). При этом сборы в странах СНГ в расчет не принимались.