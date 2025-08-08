Ученые раскрыли, когда магнитная буря достигнет своего пика ИКИ РАН: магнитная буря на Земле достигнет пика в ночь на 9 августа

Магнитная буря достигнет своего пика в ночь на 9 августа, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Ученые отметили, что уже наблюдают рост температуры и скорости солнечного ветра. Первые ухудшения геомагнитной обстановки россияне могут уже ощущать.

Прилет к Земле плазменного облака и связанный с ним сегодняшний пик геомагнитной активности, согласно последним расчетам, ожидаются ближе к полуночи, — говорится в публикации.

Ранее в ИКИ РАН сообщили, что на Земле ожидается самая сильная за последние два месяца магнитная буря. По данным специалистов, она начнется из-за выброса корональной массы после недавней вспышки на Солнце класса M4.4.

Как отмечал член-корреспондент Российской академии наук, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович, чтобы полярное сияние в магнитную бурю увидели жители Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов, должен совпасть ряд факторов. По его словам, космическая непогода должна прийтись на ясную ночь.