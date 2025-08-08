Стало известно, увидят ли москвичи полярное сияние из-за магнитной бури

Для того, чтобы полярное сияние в магнитную бурю увидели жители Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов, должен совпасть ряд факторов, рассказал в беседе с NEWS.ru член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович. По его словам, космическая непогода должна прийтись на ясную ночь.

Если говорить о Москве, например, или о Санкт-Петербурге, о российских городах, то это должна быть ночь и должно быть ясно, и сильная буря должна прийтись именно на эти ночные ясные часы, и это далеко не факт, что так будет, мы пока не сможем это точно прогнозировать. Если повезет, наверное, мы увидим полярное сияние чуть поюжнее, если будет достаточно сильная буря и будет удобное время для наблюдения, — указал он.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что на Земле ожидается самая сильная за последние два месяца магнитная буря. По данным специалистов, она начнется из-за выброса корональной массы после недавней вспышки на Солнце класса M4.4.

Моделирование показало, что к Земле движется высокоскоростное ядро выброшенного облака плазмы, что может усилить воздействие на магнитное поле планеты. Ожидается, что геомагнитный индекс Kp поднимется до уровня 6. Это соответствует категории G2 — умеренная магнитная буря.