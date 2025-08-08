Состоится ли концерт рэпера Akon в Сочи после атаки БПЛА: что известно

Состоится ли концерт рэпера Akon в Сочи после атаки БПЛА: что известно

Американский рэпер Akon оказался в Сочи во время атаки беспилотников ВСУ 8 августа, запланированный им концерт сейчас под вопросом, передают СМИ. Что об этом известно?

Состоится ли концерт Akon в Сочи, атака БПЛА

В пятницу, 8 августа, мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил об угрозе атаки беспилотников в городе.

NEWS.ru писал, что охрана рэпера была проинструктирована и укрыла его в ванной комнате, несмотря на его желание спуститься в лобби и быть рядом со своей командой.

Отмечалось, что, несмотря на тревогу, исполнитель хита Smack That сохраняет спокойствие и готовится к сегодняшнему концерту. На юге России он собирается выступить впервые. Мероприятие должно пройти в ледовом дворце «Айсберг».

Однако, как пишет Telegram-канал SHOT, концерт Akon уже под вопросом: люди сдают билеты, а некоторые пытаются перепродать их в три раза дешевле, чем покупали: вместо 10 тысяч просят за них по 3–3,5 тысячи рублей. Организаторы уверяют, что концерт пройдет без каких-либо проблем, добавил канал.

Согласно афише, Akon проведет в России два концерта: 8 августа в Сочи и 9 августа в Москве.

«Культовый американский R'n'B- и поп-исполнитель Akon приземлился в Сочи. В новом отеле Mantera Supreme его прямо сейчас ярко встречают с южным вайбом — атмосферная велком-зона с караваем, русскими сладостями и казачьим хором», — говорится в сообщении группы компаний «Мантера» 7 августа.

Во время пребывания в Сочи исполнитель проживает в президентском люксе площадью 188 «квадратов».

Цена билетов на его концерт — от 11 400 до 100 тысяч рублей. Быстрее всего уходили места в танцевальном партере. Они стоят 13 300 рублей.

Рэпер Akon Фото: IMAGO/André Moreira/Global Look Press

Что известно об атаке БПЛА на Сочи

8 августа в Сочи, Адлере и Сириусе включились сирены воздушной тревоги, были спешно эвакуированы отдыхающие с пляжей.

Сотрудники отелей и санаториев собрали людей и сопроводили в укрытия, во многих случаях импровизированные: так, посетителей и сотрудников ТРЦ «Мандарин» эвакуировали на подземную парковку.

Из-за угрозы атаки украинских дронов был временно закрыт пограничный пункт пропуска «Псоу», сообщили в Службе госбезопасности Абхазии.

Местные власти сообщили, что на данный момент в Сочи, предварительно, нет происшествий и пострадавших от БПЛА.

В 16 часов Прошунин объявил об отмене угрозы атаки БПЛА в Сочи.

Читайте также:

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Составлен список сбежавших артистов, которые оставили долги и кредиты в РФ

Что известно о встрече Путина и Трампа: подробности, когда и где пройдет