Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 18:39

Сонная болезнь побеждена еще в одной стране

Кения официально поборола африканский трипаносомоз

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кения избавилась от африканского трипаносомоза, более известного как сонная болезнь, сообщил The Star со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Эта страна стала десятой в мире, официально победившей заболевание.

Для Кении трипаносомоз стал второй редкой тропической болезнью, ликвидированной на национальном уровне. Первым заболеванием, от которого страна полностью избавилась, был дракункулез.

Поздравляю правительство и народ Кении с этим знаменательным достижением. Кения присоединилась к растущему числу стран, избавивших население от африканского трипаносомоза. Это еще один шаг на пути к тому, чтобы сделать Африку свободной от забытых тропических болезней, — сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Африканский трипаносомоз — паразитарная инфекция, передающаяся человеку в основном через укусы мух цеце. Наибольшему риску заражения подвержены жители сельских районов, занимающиеся животноводством, рыболовством, охотой или сельским хозяйством. Болезнь быстро поражает различные органы, включая головной мозг, и при отсутствии лечения способна привести к летальному исходу в течение нескольких недель.

Первые зафиксированные случаи заболевания в Кении относятся к началу XX века. Благодаря десятилетиям планомерных мер по борьбе с инфекцией за последние десять лет в стране не было зарегистрировано ни одного случая заражения среди местного населения. Последняя локальная передача зафиксирована в 2009 году, а два последних завезенных эпизода, связанных с национальным парком Масаи-Мара, произошли в 2012 году.

Ранее сообщалось, что в кенийском округе Киамбу вертолет потерпел крушение, врезавшись в жилое здание. На борту находились четыре человека. По словам очевидцев, вертолет загорелся и затем взорвался, огонь перекинулся на несколько соседних домов. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Африка
Кения
болезни
ВОЗ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
В Курской области обнаружили останки солдата, брошенного командованием ВСУ
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9-10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике увеличилось
Пассажиры «застряли» в самолете на 28 часов без еды
В России представили демоверсии экзаменов для мигрантов
Российский регион опроверг фейк о запуске бота для отслеживания машин
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.