Сонная болезнь побеждена еще в одной стране

Кения избавилась от африканского трипаносомоза, более известного как сонная болезнь, сообщил The Star со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Эта страна стала десятой в мире, официально победившей заболевание.

Для Кении трипаносомоз стал второй редкой тропической болезнью, ликвидированной на национальном уровне. Первым заболеванием, от которого страна полностью избавилась, был дракункулез.

Поздравляю правительство и народ Кении с этим знаменательным достижением. Кения присоединилась к растущему числу стран, избавивших население от африканского трипаносомоза. Это еще один шаг на пути к тому, чтобы сделать Африку свободной от забытых тропических болезней, — сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Африканский трипаносомоз — паразитарная инфекция, передающаяся человеку в основном через укусы мух цеце. Наибольшему риску заражения подвержены жители сельских районов, занимающиеся животноводством, рыболовством, охотой или сельским хозяйством. Болезнь быстро поражает различные органы, включая головной мозг, и при отсутствии лечения способна привести к летальному исходу в течение нескольких недель.

Первые зафиксированные случаи заболевания в Кении относятся к началу XX века. Благодаря десятилетиям планомерных мер по борьбе с инфекцией за последние десять лет в стране не было зарегистрировано ни одного случая заражения среди местного населения. Последняя локальная передача зафиксирована в 2009 году, а два последних завезенных эпизода, связанных с национальным парком Масаи-Мара, произошли в 2012 году.

