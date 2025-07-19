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19 июля 2025 в 21:34

Готовлю банку смородинового соуса к мясу и сырам — зимой такой не купить

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яркий и насыщенный смородиновый соус к мясу и сырам — оригинальное дополнение к праздничному столу и повседневным блюдам. Он раскрывает вкус запеченного мяса, птицы и сыров, а также подходит для маринадов.

Для приготовления используется черная и красная смородина — по 300 г. Ягоды слегка измельчаются, чтобы сохранить текстуру. В сотейнике обжаривают нарезанный лук и чеснок до прозрачности. Затем добавляют ягоды, 150 г сахара, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. молотого перца, немного корицы и 100 мл уксуса 6%. Смесь варится 20–30 минут на слабом огне до легкого загустения.

Готовый кисло-сладкий смородиновый соус разливается по стерилизованным банкам и закрывается. Он имеет сбалансированный вкус: кислинка ягод, пряная глубина и легкая сладость идеально сочетаются с мясом и сырами, особенно с бри, камамбером или козьим сыром.

Это не просто заготовка — это гастрономическое удовольствие, которое украсит любое блюдо и удивит необычным сочетанием вкусов.

смородина
черная смородина
соус
рецепты
Анна Скворцова
А. Скворцова
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