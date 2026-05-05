Никаких кетчупов и майонезов не надо: пеку перцы и делаю соус, который хочется есть со всем

Никаких кетчупов и майонезов не надо: пеку перцы и делаю соус, который хочется есть со всем

Когда под рукой есть перцы и спелые помидоры, магазинные соусы просто теряют смысл. Все запекается, смешивается — и получается густой ароматный соус с натуральной сладостью и легкой кремовой текстурой. Подходит ко всему: к мясу, картошке, макаронам или просто на хлеб.

Получается обалденная вкуснятина: насыщенный вкус запеченных перцев, мягкая кислинка томатов, легкая сладость и сливочная нотка от творожного сыра. Соус густой, яркий и очень «живой» по вкусу.

Ингредиенты: сладкий красный перец — 6 крупных шт., 1 большая луковица, чеснок — 2 зубчика, помидоры спелые — 4 шт., творожный сыр — 3 ст. л., оливковое масло — 3 ст. л., сахар — щепотка, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Перцы запекаю в духовке при 200 °C до мягкости и подпалин, затем накрываю и даю немного остыть, чтобы легко снять кожицу. Очищаю и убираю семена.

Лук нарезаю и обжариваю на оливковом масле до мягкости, добавляю чеснок. Помидоры измельчаю и добавляю к луку, прогреваю до легкой густоты.

В блендер отправляю перцы, томатную основу, творожный сыр, соль, перец и щепотку сахара. Пробиваю до гладкой или слегка текстурной консистенции — по вкусу.

Соус можно подать сразу или дать ему немного настояться — вкус становится еще ярче.

Ранее мы делились рецептом из морковки и колбасного сыра. Салат из четырех ингредиентов — все простое, но вкус отличный.