Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 11:13

Старые семена перца не спешите выбрасывать: аптечный трюк будит их за двое суток

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Болгарский перец умеет испытывать терпение даже опытных дачников. Иногда семена лежат в земле неделями, а всходов все нет и нет. Но есть простой способ, который помогает разбудить даже старые семена и сразу понять, какие из них действительно пригодны для посадки.

Для обработки понадобятся всего два аптечных средства — аспирин и янтарная кислота. По одной таблетке каждого препарата измельчают в порошок и растворяют в стакане горячей воды. Когда жидкость остынет до теплого состояния, в нее опускают семена перца на 20 минут.

Уже через несколько минут можно заметить важную деталь: пустые и слабые семена начинают всплывать. Их лучше сразу убрать, чтобы не тратить место и время на бесполезные посевы.

После замачивания семена раскладывают на влажные ватные диски, смоченные тем же раствором, и оставляют в теплом месте. Обычно первые ростки появляются уже через двое суток.

Этот способ особенно выручает, если семена лежали не один год или были куплены без уверенности в качестве. Обработка помогает ускорить прорастание, а заодно экономит силы на уходе за пустыми контейнерами. В итоге рассада получается крепче, а шансов на хороший урожай становится заметно больше.

Ранее сообщалось, что бывает обидно: сеешь редис с надеждой на сочный хруст, а получаешь водянистые и кислые «пустышки». Иногда корнеплоды и вовсе гниют изнутри.

Проверено редакцией
Общество
советы
перцы
огороды
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд определил наказания для пособника РДК
Психотерапевт предупредил о последствиях ускоренных видео
В Роскачестве предрекли бум отечественного виноделия
Самбурская подала в суд на кемеровского блогера
Политолог ответил, завершит ли Трамп войну с Ираном по требованию сената
Путин раскрыл базовые условия развития Китая
ВСУ потеряли «роту калек» в зоне СВО
Россияне назвали «VK Видео» основной видеоплатформой в стране
Раскрыты темы чаепития Путина и Си Цзиньпина в Пекине
ВСУ «убили» восемь FPV-дронов на потопление БЭКа «Днепра»
Известного российского телеведущего могут признать иноагентом
Пожар вспыхнул на одной из станций МЦД на юго-востоке Москвы
Продюсер объяснил резкую смену амплуа экс-участницы «Фабрики звезд»
Путин оценил интерес жителей Китая к изучению русского языка
Дети упали с рухнувшим балконом в школе, делая фотографии
В Минэкономразвития оценили рост поставок продовольствия из России в Китай
На портале «Госуслуги» может появиться важная опция
В Кремле высказались о возможном визите Уиткоффа в Россию
Жители и власти Литвы «ушли под землю» на фоне воздушной тревоги
Путин встретился с инженером из Китая, которого видел еще ребенком
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.