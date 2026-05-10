Летом будет аномальная жара? Чего ждать в июне 2026 года, прогноз для России

Летом будет аномальная жара? Чего ждать в июне 2026 года, прогноз для России

Лето в Москве может начаться аномально рано и принести мощнейшую жару с засухой, утверждают синоптики. С чего начнется июнь, какая будет погода в июле и августе, каких аномалий ждать?

Какой будет погода в мае, с чего начнется лето

Синоптик Евгений Тишковец прогнозирует относительно прохладную середину мая и возвращение к климатической норме в конце последнего месяца весны.

«Будто кто-то щелкнет выключателем, и в конце месяца погода сделает резкий, но уверенный кувырок в сторону лета. Май передаст эстафету тепла июню, который обещает быть на 2 градуса выше нормы», — объявил синоптик в своем Telegram-канале.

Однако в Гидрометцентре России считают, что ждать аномально жаркого июня пока рано.

«Только накануне июня будет известна средняя температура первого месяца лета, а информация об аномальных явлениях прогнозируется в ближайшие трое суток от их активности, поэтому утверждать, что определенно в июне будет аномальная жара, нельзя», — объявила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Каким будет июнь в России в 2026 году, что с климатом

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что метеорологическое лето может стартовать на три недели раньше положенного (26 мая). Однако не следует этому радоваться, считает синоптик.

«Лучше бы такого не было: аномально раннее начало метеорологической весны в нынешнем году откликнулось нам рекордно теплым мартом и затем холодным апрелем. Если проводить аналогии: раннее начало метеорологического лета может принести теплый май и холодный июнь, чего очень бы не хотелось», — считает синоптик.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Гидрометцентре предполагают, что в июне температура может превысить климатическую норму примерно на 1 градус. Эта аномалия будет ограничена несколькими регионами в Северо-Западном, Приволжском и Уральском федеральных округах, а также северо-западом Красноярского края.

Европейская система предсказания лесных пожаров EFFIS дает жесткий прогноз: в июне Европу ожидает мощная тепловая волна и, возможно, серьезная засуха. Тепловая аномалия (от 0,5 до 1 градуса выше нормы) охватит большую часть европейской территории России; жарче всего (до 1,5 градуса выше нормы) будет в Санкт-Петербурге. При этом серьезной нехватки дождей в России не ожидается.

Какими будут июль и август в России в 2026 году

Академик РАН, климатолог Владимир Клименко предупредил, что жителям Москвы надо готовиться к аномально непредсказуемому лету: один день столицу может поливать как из ведра, а на следующее утро асфальт будет плавиться от жары.

По данным EFFIS, в июле Центральная Европа будет охвачена сильной жарой и засухой; максимальная тепловая аномалия (2-3 градуса выше нормы) приходится на Балканы, Италию, центральную Францию и Испанию. Россия же окажется вне этой зоны; напротив, от Крыма на восток, через Краснодарский край и Оренбуржье, ожидается отрицательная температурная аномалия (на 1-2 градуса ниже нормы) и сильные дожди.

В августе, по данным EFFIS, аномальная жара окончательно захватит Европу и вернется в Россию: зона аномально теплой погоды (на 0,5–1 градус выше нормы) протянется от западных границ далеко на восток. При этом прохладная зона на Северном Кавказе и в российской степи сохранится — от Краснодара до Оренбурга ожидается прохладная погода. Зона аномально сильных дождей при этом сместится на север: зальет Прибалтику, Белоруссию и всю Ленобласть, включая Санкт-Петербург.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Читайте также:

Снежный ураган накрыл Урал и Югру: блэкаут, когда доберется до Москвы?

«Черемуховые» холода и возвращение майского тепла: прогноз погоды в Москве

Атаки ВСУ и нарушения перемирия 10 мая: удары БПЛА, как отвечает Россия