Стало известно, где похоронили убитого российского чемпиона по многоборью

Похороны убитого чемпиона по многоборью Исаева прошли в Калуге

Похороны чемпиона по функциональному многоборью Дмитрия Исаева, которого убили в ночь на 7 мая, прошли в городском округе Калуги, сообщил главный тренер клуба, где работал спортсмен, Роман Минаев. По его словам, которые приводит ТАСС, Исаева проводили в последний путь на кладбище в деревне Рождествено. Отпевание прошло в Свято-Троицком кафедральном соборе в областном центре.

Ранее сообщалось, что 35-летнего Дмитрия Исаева застрелили в ночь на 7 мая на улице Болотникова в Калуге. Информацию о смерти Исаева подтвердили в клубе «Логово зверя», где он работал. В спортсмена стреляли из ружья, предположительно, марки ИЖ. По данным Telegram-канала SHOT, Дмитрия застрелил сталкер, который якобы ревновал к нему свою бывшую девушку.

Подозреваемого в убийстве чемпиона задержали в состоянии опьянения. Он бросил машину и попытался скрыться в лесополосе. Обвиняемый отказался проходить медосвидетельствование.

Убийство также попало на камеры уличного видеонаблюдения в Калуге. На записи видно, как спортсмен разговаривает с двумя мужчинами у автомобиля. Затем один из них отходит, резко разворачивается и открывает огонь по Исаеву.

