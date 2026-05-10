День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 17:52

Шестилетний ребенок случайно нашел уникальный артефакт времен викингов

В Норвегии мальчик случайно нашел меч викингов в ходе школьной экскурсии

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Норвегии шестилетний школьник нашел меч викингов во время экскурсии, сообщает Ancient Origins. По информации журналистов, инцидент произошел в поле в районе Брандбу.

Ребенок заметил в земле торчащий ржавый металлический предмет, школьник вытащил его и позвал взрослых. Педагоги связались с археологами, и те подтвердили ценность реликвии. Находка оказалась однолезвийным мечом эпохи викингов возрастом около 1300 лет. Специалисты отметили, что оружие хорошо сохранилось.

Древнее оружие передали в Культурно‑исторический музей в Осло, специалисты изучат артефакт и выставят его на обозрение. Археологи похвалили школьника и педагогов за то, что те сразу передали находку специалистам.

Ранее две женщины во время прогулки обнаружили череп странного морского существа на побережье Калифорнии. Сначала американки подумали, что на песке лежала большая коряга. Они подошли поближе и заметили крупную кость. При этом через несколько дней неподалеку было обнаружено огромное ребро. Женщины полагают, что обе находки связаны между собой. Эксперты начали изучать кости неизвестного существа.

Европа
Норвегия
археологи
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Латвии предложили пост министра обороны работающему на Украине полковнику
Среди рассекреченных файлов об НЛО нашли описание странных существ
«Нет никаких сомнений»: Лавров высказался о возрождении нацизма в Европе
Дмитриев предрек скорый конец карьере известного европейского политика
«Тяжелые похороны»: в Калуге простились с чемпионом по многоборью Исаевым
Власти Ирландии захотели вернуть домой украинских беженцев
У школьника остановилось сердце из-за стрельбы военных
Пушков объяснил, почему слова Трампа о вывозе иранского урана нереалистичны
Женщина сорвалась со скалы во время спуска к морю в Крыму
Украинские погранслужбы понесли масштабные потери под Черниговом
Режим повышенной готовности ввели на Ставрополье
В Европе осадили Мерца за угрозы Фицо после визита в Москву
Техников авиации ВСУ бросили в штурмовые «мясорубки» под Харьков
Во Франции забили тревогу из-за хантавируса
Слуцкий назвал «шкурную» причину долгоиграющего конфликта на Украине
Четыре мирных жителя пострадали при атаках ВСУ
Объект «Счастье не за горами» подтопило в Перми
«Покончим с другим»: Трамп сделал громкое заявление о Кубе
Зеленский «толкнул» ВСУ в объятия РФ, индексация пенсий: что будет дальше
«Венгерский Макрон»: во Франции пришли в ярость из-за еврооккупации Мадьяра
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.