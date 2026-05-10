Шестилетний ребенок случайно нашел уникальный артефакт времен викингов

В Норвегии шестилетний школьник нашел меч викингов во время экскурсии, сообщает Ancient Origins. По информации журналистов, инцидент произошел в поле в районе Брандбу.

Ребенок заметил в земле торчащий ржавый металлический предмет, школьник вытащил его и позвал взрослых. Педагоги связались с археологами, и те подтвердили ценность реликвии. Находка оказалась однолезвийным мечом эпохи викингов возрастом около 1300 лет. Специалисты отметили, что оружие хорошо сохранилось.

Древнее оружие передали в Культурно‑исторический музей в Осло, специалисты изучат артефакт и выставят его на обозрение. Археологи похвалили школьника и педагогов за то, что те сразу передали находку специалистам.

