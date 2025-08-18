Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 07:58

Варю ежевику по особой технологии — получается десерт мечты

Варенье из ежевики Варенье из ежевики Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сочное и ароматное варенье из ежевики — это настоящий символ лета в заготовках. Для приготовления потребуется 1 килограмм спелой ежевики, 1,2 килограмма сахара и 150 миллилитров воды. Ягоды перебирают, удаляя хвостики и листочки, затем аккуратно промывают в дуршлаге, стараясь не повредить нежную кожицу. В эмалированной кастрюле готовят сироп, соединяя воду с сахаром и прогревая на слабом огне до полного растворения кристаллов.

В кипящий сироп добавляют ежевику и томят 5–7 минут, снимая пену. Затем кастрюлю убирают с огня и оставляют массу настаиваться около 6–8 часов. После этого ягоды вновь доводят до кипения и варят до нужной густоты — обычно это занимает около 15–20 минут на среднем огне. Готовое варенье из ежевики разливают по стерилизованным банкам и сразу герметично закатывают крышками.

Такой способ приготовления помогает сохранить яркий цвет ягод, их естественный вкус и насыщенный аромат. Зимой достаточно открыть банку, чтобы почувствовать дыхание лета. Варенье из ежевики отлично подходит для подачи к блинчикам, оладьям, тостам, творожным десертам и пирогам. Его можно использовать и как основу для соусов к мясу или сладким кремам.

Натуральная сладость ягод в сочетании с легкой кислинкой делает десерт универсальным — он нравится и детям, и взрослым. Правильно приготовленное варенье из ежевики может храниться до двух лет, не теряя вкусовых качеств. Это идеальный способ сохранить витамины и аромат на весь холодный сезон.

Ранее мы поделились советами, которые помогут определить качество меда.

ежевика
варенье
домашние заготовки
сладости
Анна Скворцова
А. Скворцова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, сколько россиян вступили в программу долгосрочных сбережений
Проблемы ВСУ обернулись кровавым хаосом при участии наемников
Пашинян извинился за пост с оскорблениями в адрес священников
Захарова уличила Европу в подталкивании Украины к конфликту
Россиянам объяснили, как отличить реальный вызов на допрос от фейка
Обычный рейс в российском регионе едва не закончился катастрофой
Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с Трампом
«Не считаясь с потерями»: ВСУ пытаются выполнить приказ Сырского под Сумами
10 советских фильмов, которые не стареют
На Западе раскрыли, почему Зеленскому придется принять сделку по Украине
Составлен список регионов с самыми высокими зарплатами
Лаваш с творогом — быстрая закуска для худеющих: 5 минут и меньше 150 ккал
Немецкая EVZ пополнила список нежелательных организаций
Жесткое задержание планировавших теракт на Крымском мосту попало на видео
Возросло число погибших при ЧП в Рязанской области
Мать и детей не могут предать земле после страшной трагедии
Экспресс-рецепт невероятно ароматных, хрустящих огурцов по-болгарски
«Я как дома»: украинский боец ММА захотел выступать под российским флагом
Поддельные штрафы ГИБДД: как пытаются обмануть водителей, что проверять
ВСУ начали отходить из Красноармейска: новости СВО на утро 18 августа
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Готовим лечо с морковью по-болгарски — очень вкусная заготовка на зиму
Общество

Готовим лечо с морковью по-болгарски — очень вкусная заготовка на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.