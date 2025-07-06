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06 июля 2025 в 12:59

Рубль вновь укрепится? Курс сегодня, 6 июля, что с долларом, евро и юанем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К концу лета рубль ждет небольшое падение, заявил в беседе с NEWS.ru финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин. Какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 6 июля?

Каков курс доллара, евро и юаня сегодня, 6 июля

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России, составляет 78,8354 рубля. Курс евро — 93,0103 рубля, а курс юаня — 10,9947 рубля.

Эксперты прогнозируют давление на национальную валюту к августу под влиянием комплекса экономических и геополитических факторов. Экономисты ожидают, что к августу доллар достигнет 90 рублей, евро — 106–107 рублей, а юань укрепится до 12,41 рубля, что связано с сокращением притока валютной выручки от экспортеров, ростом спроса на импорт и потенциальным снижением ключевой ставки Банком России.

Что будет с российской валютой в августе

По мнению Артема Звездина, справедливый курс рубля — 90 к доллару, к этому уровню он и будет двигаться к концу лета.

«На данный момент курс рубля действительно чрезмерно высокий. Если мы говорим о том, чтобы купить валюту впрок, то сейчас самое подходящее время сделать это», — объяснил эксперт.

Руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров считает, что российскую валюту в ближайшее время ждет медленная девальвация.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Рубль остается стабильным, резких изменений пока не ждем, хотя медленная девальвация становится все более вероятной. Формально увеличение продаж со стороны ЦБ и Минфина в рамках бюджетного правила и операций зеркалирования с учетом ранее неосуществленных продаж будет играть в пользу укрепления или сдерживания ослабления. В базовом сценарии ждем курс в районе 78–81 к доллару США, 92,5–95 к евро, 10,9–11,25 к юаню», — подчеркнул он.

Главный экономист Института экономики и роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, что шансов на то, что рубль будет ослабевать в ближайшие месяцы, гораздо больше, чем на то, что он будет расти.

«Во-первых, цены на нефть. После значительного подскока из-за событий на Ближнем Востоке они уже растеряли весь прирост и отыграли обратно. Импорт рано или поздно начнет восстанавливаться, тем более что все меньше сомнений, что у нас будут дешеветь кредиты, что тоже поддержит спрос. Не надо забывать об инфляции и о том, что доход номинальный продолжает расти по статистике. Можно спорить о реальных доходах, о том, что растет быстрее, но пока у нас сильный рубль, достаточно много новостей о том, что автомобили в том числе дешевеют, поэтому все-таки надеяться на рост спроса на импорт разных категорий вполне себе можно. Поэтому по совокупности этих факторов ближе к концу года мы вполне можем увидеть тот курс, на который ориентировался бюджет, — чуть выше 90 рублей за доллар», — резюмировал экономист.

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