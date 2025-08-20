Еще одна категория россиян получит статус ветерана боевых действий

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение наделить добровольно вступивших в российские штурмовые подразделения с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года лиц статусом ветерана боевых действий, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы комиссии. Присвоение статуса ветерана и инвалида боевых действий предусмотрено для тех, кто поступил в добровольческие формирования или подписал контракт с содействующими выполнению задач ВС России в ходе СВО организациями.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддерживает законопроект о внесении изменений в ст. 3 и 4 федерального закона «О ветеранах», — говорится в материалах.

Нормы не будут распространяться на граждан, которые заключили контракты с Минобороны России на определенный срок.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в беседе с NEWS.ru заявил, что жители приграничных областей РФ могут получить статус ветерана боевых действий. По его словам, с 11 августа участники обороны Брянской области и других регионов на границе получили право на оформление соответствующего статуса со всеми положенными льготами. Он отметил, что новый статус дает право на дополнительные меры поддержки. Также депутат добавил, что такое решение важно для моральной поддержки защитников Отечества.