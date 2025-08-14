Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 13:44

Депутат объяснил, кто может с августа рассчитывать на статус ветерана

Депутат Иванов: жители приграничных областей могут получить статус ветерана

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жители приграничных областей РФ могут получить статус ветерана боевых действий, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, с 11 августа участники обороны Брянской области и других регионов на границе получили право на оформление соответствующего статуса со всеми положенными льготами.

11 августа 2025 года правительство РФ утвердило перечень территорий, участники обороны которых теперь имеют право на получение статуса ветерана боевых действий. Брянская область вошла в этот перечень наряду с другими приграничными регионами, что открывает новые возможности для местных защитников. Это справедливое решение, которого долго ждали наши бойцы. Теперь военнослужащие, сотрудники силовых структур и добровольцы, участвовавшие в отражении атак на Брянскую область, смогут официально получить статус ветерана боевых действий со всеми положенными льготами, — пояснил Иванов.

Он отметил, что новый статус дает право на дополнительные меры поддержки. Также депутат добавил, что такое решение важно для моральной поддержки защитников отечества.

Статус ветерана для жителей приграничных регионов дает пенсионные надбавки, компенсации по ЖКХ, право бесплатной медицинской реабилитации и другие соцгарантии. Особое внимание уделено тем, кто получил ранения — они смогут оформить статус инвалида боевых действий. Наши бойцы месяцами несли службу в условиях реальных боевых действий, но юридически не были приравнены к участникам СВО. Теперь государство официально признает их вклад в обеспечение безопасности страны, — резюмировал Иванов.

Ранее правительство утвердило перечень территорий, участники обороны которых могут получить статус ветеранов или инвалидов боевых действий на СВО. В список включены города Новороссийск, Анапа и Геленджик, Темрюкский район Краснодарского края, Севастополь и Республика Крым.

ветераны
СВО
Брянская область
россияне
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Мария Зеленина
М. Зеленина
