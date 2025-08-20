Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 10:04

Политолог обозначил главный итог встречи Трампа с Зеленским

Политолог Кашин: Трамп согласовал с Зеленским подход к завершению конфликта

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: Yuri Gripas/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Главе Белого дома Дональду Трампу на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами удалось согласовать со сторонами подход к урегулированию украинского конфликта, заявил Lenta.ru политолог Василий Кашин. По его мнению, это и стало ключевым результатом переговоров.

Зеленский и европейские лидеры согласились с основными элементами подхода к завершению войны, которые американский президент предварительно обсудил с (президентом России Владимиром — NEWS.ru) Путиным в Анкоридже, — уточнил Кашин.

Он добавил, что главным элементом этого подхода стала готовность Украины и Европы работать над условиями для постоянного, а не временного прекращения боевых действий. По итогу Трамп смог достичь намеченных целей, подытожил политолог.

Ранее политтехнолог Михаил Павлив заявил, что Зеленский указал на готовность к отводу ВСУ с части территории Донбасса и ЛНР. По его словам, «это ключевая история, которая нашла свое подтверждение сегодня на переговорах в Вашингтоне», так что территориальный вопрос по Украине решен.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-генерал Шамарин дал показания на генерала Оглоблина
Как правильно накладывать патчи: секрет свежего лица за 15 минут
Депутат призвал блокировать контент со скрытой пропагандой ЛГБТ-отношений
Хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и узнали потери Украины в ходе СВО
Стало известно, что будет с Зеленским после завершения конфликта
Мошенники придумали новый способ выманить личные данные у россиян
Россиянка тайком вывезла за границу тонны краба на 51 млн рублей
Врач раскрыла, как вовремя распознать заражение после укуса клеща
Экономист рассказала, от чего зависит финансовое счастье россиян
В Госдуме рассказали, кому с 1 октября повысят зарплаты
Автовладельцев предупредили о новом росте цен на одну услугу
Запуск СПГ-завода «Новатэка» в Мурманске хотят отложить из-за санкций
Названо возможное место проведения трехстороннего саммита по Украине
Подростки нашли способ обходить запрет на аренду электросамокатов
Опасная бактерия оставила мужчину без ноги
Иностранные наемники бегут за Оскол
Бойцы «Юга» ликвидировали два пункта управления БПЛА ВСУ
Полыхающий торговый центр в Кемерово сняли на видео
Сборную Израиля потребовали отстранить от турниров ФИФА и УЕФА
Политолог обозначил главный итог встречи Трампа с Зеленским
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.