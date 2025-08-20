Политолог обозначил главный итог встречи Трампа с Зеленским Политолог Кашин: Трамп согласовал с Зеленским подход к завершению конфликта

Главе Белого дома Дональду Трампу на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами удалось согласовать со сторонами подход к урегулированию украинского конфликта, заявил Lenta.ru политолог Василий Кашин. По его мнению, это и стало ключевым результатом переговоров.

Зеленский и европейские лидеры согласились с основными элементами подхода к завершению войны, которые американский президент предварительно обсудил с (президентом России Владимиром — NEWS.ru) Путиным в Анкоридже, — уточнил Кашин.

Он добавил, что главным элементом этого подхода стала готовность Украины и Европы работать над условиями для постоянного, а не временного прекращения боевых действий. По итогу Трамп смог достичь намеченных целей, подытожил политолог.

Ранее политтехнолог Михаил Павлив заявил, что Зеленский указал на готовность к отводу ВСУ с части территории Донбасса и ЛНР. По его словам, «это ключевая история, которая нашла свое подтверждение сегодня на переговорах в Вашингтоне», так что территориальный вопрос по Украине решен.