Стало известно, что будет с Зеленским после завершения конфликта Журналист Блюменталь: после конфликта Зеленский уедет на пенсию во Флориду

После завершения конфликта на Украине президент страны Владимир Зеленский может покинуть страну и отправиться на заслуженный отдых, считает американский журналист и основатель независимого издания Grayzone Макс Блюменталь. Есть вероятность, что украинский лидер может переехать во Флориду, в город Майами, передает его слова РИА Новости.

Нет Зеленского без конфликта. Он уедет на пенсию в Майами, — заявил Блюменталь.

Также журналист подчеркнул, что в случае территориальных компромиссов Зеленский может подвергнуться угрозе для своей жизни со стороны экстремистских националистических групп внутри страны.

Ранее Александр Перенджиев, эксперт из РЭУ имени Плеханова, заявил, что Зеленский может получить гарантии безопасности в Великобритании при выполнении всех требований. Ему обещают сохранить средства в иностранных банках и недвижимость, включая поместье Хайгроув за 20 млн фунтов стерлингов, ранее принадлежавшее королевской семье.

До этого сообщалось, что на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме Владимир Зеленский выглядел крайне взволнованным. Он сидел с опущенной головой, нахмуренным лицом и напряженной мимикой. Оба президента были встревожены: Трамп покачивал массивной головой, словно обдумывая что-то или пытаясь справиться с эмоциями.