С осени вступят в силу новые трудовые нормы для подростков Аналитик Южалин: подростки от 14 лет смогут работать в праздники и выходные

С 1 сентября подростки с 14 лет смогут официально работать не только в будние дни, но и в выходные и праздники, если это происходит в период летних каникул, рассказал директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин. По его словам, которые передает ОТР, закон также определяет категории и виды работ, на которых нельзя трудиться россиянам до 18 лет.

Это в первую очередь работы, на которых имеется вредность, то есть где установлены вредные условия труда. Там работник, не достигший 18 лет, не может работать, даже с согласия. На вредных, на подземных работах, на опасных работах подростки не могут работать, — сообщил он.

Ранее замглавы комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев разъяснил новые правила летней занятости подростков. Согласно закону, школьники и студенты могут работать только во внеучебное время: на каникулах и в выходные. Подросткам 14–18 лет доступны вакансии аниматоров, официантов, курьеров, а также работы по благоустройству. Особо отмечена возможность участия в семейном бизнесе, например сбор урожая или фасовка. По словам Толмачева, муниципалитеты тоже активно набирают молодежь для озеленительных работ.