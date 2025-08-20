Назван вред газированной воды для детей

Детям до семи лет лучше не наливать газированную воду, заявила Lenta.ru доцент кафедры диетологии университета Росбиотех Анастасия Лебедева. По ее словам, газировка раздражает желудочно-кишечный тракт и может вызвать дискомфорт.

Газированная вода может вызывать вздутие, отрыжку и дискомфорт из-за выделения углекислого газа в желудке. У детей с чувствительным желудочно-кишечным трактом, например при гастрите или рефлюксе, она способна усиливать кислотность и раздражение слизистой, — сказала Лебедева.

Ранее терапевт Алина Кириченко заявила, что напитки с кофеином, в том числе кофе и некоторые сладкие газировки, могут усилить обезвоживание в знойные дни. Она отметила, что кофеин сужает кровеносные сосуды и повышает артериальное давление.