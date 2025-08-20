Пойманные под Брянском украинские диверсанты сдали своих подельников Задержанные под Брянском диверсанты назвали 16 имен подельников

Задержанные под Брянском украинские диверсанты назвали 16 имен своих подельников, действовавших на территории России, передает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ. О взятии членов ДРГ стало известно 20 августа.

Задержанные сообщили данные сотрудников ССО (Сил специальных операций. — NEWS.ru) и ГУР МОУ (Главного управления разведки Минобороны Украины. — NEWS.ru), причастных к организации диверсий на территории России, — заявили в ведомстве.

Отмечается, что среди задержанных оказался командир диверсионно-разведывательной группы. Всего правоохранителям удалось схватить троих участников ДРГ, еще троих ликвидировали. При обыске у задержанных изъяли почти 10 кг взрывчатки (предположительно, пластид), семь гранат Ф-1, средства связи «Гармин», шесть винтовок AR-15 с глушителями и советские диверсионные пистолеты ПСС и МСП.

Ранее командир диверсантов признался, что его группа подорвала железнодорожный переезд в Белгородской области. Перед заброской в Россию он с другими участниками ДРГ проходил подготовку в лагере с инструкторами Великобритании, Канады и других стран.