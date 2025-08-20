Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 12:02

Пойманные под Брянском украинские диверсанты сдали своих подельников

Задержанные под Брянском диверсанты назвали 16 имен подельников

Фото: Vadim Akhmetov/Global Look Press

Задержанные под Брянском украинские диверсанты назвали 16 имен своих подельников, действовавших на территории России, передает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ. О взятии членов ДРГ стало известно 20 августа.

Задержанные сообщили данные сотрудников ССО (Сил специальных операций. — NEWS.ru) и ГУР МОУ (Главного управления разведки Минобороны Украины. — NEWS.ru), причастных к организации диверсий на территории России, — заявили в ведомстве.

Отмечается, что среди задержанных оказался командир диверсионно-разведывательной группы. Всего правоохранителям удалось схватить троих участников ДРГ, еще троих ликвидировали. При обыске у задержанных изъяли почти 10 кг взрывчатки (предположительно, пластид), семь гранат Ф-1, средства связи «Гармин», шесть винтовок AR-15 с глушителями и советские диверсионные пистолеты ПСС и МСП.

Ранее командир диверсантов признался, что его группа подорвала железнодорожный переезд в Белгородской области. Перед заброской в Россию он с другими участниками ДРГ проходил подготовку в лагере с инструкторами Великобритании, Канады и других стран.

Брянск
ДРГ
ФСБ
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Счастье привалило»: Диброва раскрыла, чем займется на фоне развода
Писатель предостерег подростков от чтения фэнтези
Историк указал на нюанс в совете Стубба Киеву пойти по «финскому сценарию»
Мать Дарьи Дугиной приехала на открытие памятника дочери
В Госдуме объяснили, кого Британия шлет троянским конем на Украину
Военэксперт ответил, как украинские диверсанты попали в Брянскую область
Москвич ублажал себя возле одного из столичных аэропортов и попал на видео
Россиянам дали совет, как сэкономить на оплате коммунальных услуг
Болид «Формулы-1» промчался по обычной трассе и попал на видео
Москвич развращал российских школьниц в интернете
Трамп захотел «поджарить» мигрантов на стене с Мексикой
В Италии уточнили, что могут означать гарантии безопасности для Украины
В Госдуме усомнились в знаниях Стубба после слов о перемирии 1944 года
Врач предупредила о вреде зеленых яблок для желудка и иммунитета
Ученые придумали, как добраться до недоступных высот атмосферы
Назван главный движущий фактор встречи РФ, США и Украины в ближайшее время
Трое человек погибли после игры детей с поджиганием дивана
Стало известно, как не растянуть желудок едой
Источники: Бастрыкин возглавит Верховный суд. Что известно, инсайды
Хинштейн необычно отреагировал на сделку экс-главы Курщины со следствием
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.