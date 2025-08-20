Пойманные под Брянском украинские диверсанты сдали своих подельников

Задержанные под Брянском украинские диверсанты назвали 16 имен своих подельников, действовавших на территории России, передает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ. О взятии членов ДРГ стало известно 20 августа.
Задержанные сообщили данные сотрудников ССО (Сил специальных операций. — NEWS.ru) и ГУР МОУ (Главного управления разведки Минобороны Украины. — NEWS.ru), причастных к организации диверсий на территории России, — заявили в ведомстве.
Отмечается, что среди задержанных оказался командир диверсионно-разведывательной группы. Всего правоохранителям удалось схватить троих участников ДРГ, еще троих ликвидировали. При обыске у задержанных изъяли почти 10 кг взрывчатки (предположительно, пластид), семь гранат Ф-1, средства связи «Гармин», шесть винтовок AR-15 с глушителями и советские диверсионные пистолеты ПСС и МСП.
Ранее командир диверсантов признался, что его группа подорвала железнодорожный переезд в Белгородской области. Перед заброской в Россию он с другими участниками ДРГ проходил подготовку в лагере с инструкторами Великобритании, Канады и других стран.