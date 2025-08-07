Церемония прощания с комментатором Гришиным состоялась в Москве

В Москве прошла церемония прощания с комментатором Александром Гришиным, сообщает ТАСС. По данным агентства, ее посетили спортсмены, тренеры, члены семьи и коллеги спортивного комментатора.

Комментатор погиб в ночь на 5 августа, ему было 47 лет. Родные забили тревогу, потому что он долго не возвращался домой. Позднее сотрудники полиции связались с женой Гришина и сообщили, что журналиста нашли мертвым на путях. Выяснилось, что спортивный комментатор погиб в результате несчастного случая — он попал под электричку, возвращаясь домой с работы.

По предварительной информации, Гришин переходил пути со стороны торгового комплекса, возможно, направляясь к платформе в сторону области. Вероятной причиной трагедии могли стать плохая видимость из-за сильного дождя и недостаточное освещение в месте перехода, что помешало комментатору вовремя заметить приближающийся состав. Машинист предпринял экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с NEWS.ru поделилась воспоминаниями о погибшем комментаторе. Она охарактеризовала его как исключительного человека, обладавшего глубокими знаниями в фигурном катании. Тарасова подчеркнула, что Гришин относился к редкому типу специалистов, которые не просто профессионально выполняли свою работу, но и искренне любили свое дело.