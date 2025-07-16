Почему не работает YouTube 16 июля: замедление, причины сбоев, отключение

YouTube продолжает работать в России со сбоями и замедлением. Какие известны последние новости об этом сегодня, 16 июля? Планируется ли отключение видеохостинга?

Что известно о замедлении YouTube 16 июля

Массовый сбой в работе YouTube длится с августа 2024 года. Российские пользователи ежедневно испытывают трудности при просмотре роликов на платформе. Наибольшее количество жалоб поступает на то, что видеохостинг не открывается на смартфонах, компьютерах и телевизорах, а в случае загрузки приложения падает скорость воспроизведения видео.

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», сегодня, 16 июля, из разных регионов России продолжают поступать жалобы на некорректную работу YouTube на мобильных и стационарных устройствах. Порядка 24% сообщений о сбоях приходятся на Москву, 11% — на Санкт-Петербург, 9% — на Челябинскую область, 6% — на Нижегородскую область, 5% — на Удмуртию, Хабаровский край, Ульяновскую, Ростовскую и Саратовскую области, 3% — на Ханты-Мансийский автономный округ, 2% — на Башкирию, Кузбасс, Татарстан, Калининградскую, Оренбургскую, Липецкую, Воронежскую, Калужскую, Новосибирскую и Московскую области.

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Почему не работает YouTube в России

YouTube на настоящий момент не входит в перечень заблокированных в России сайтов. Глава Роскомнадзора Андрей Липов объяснил, что сбои в работе американского видеохостинга могут быть связаны с деградацией сервисов Google после ухода компании из РФ.

«Компания [свои] серверы перестала поддерживать с момента, как ушла из РФ, и никто в них не вкладывается. Серверы деградируют, где-то выключились <…>. Видимо, более мощные серверы были установлены рядом с узлами мобильных операторов связи — там трафик все еще сохраняется», — сказал он.

Как заметил зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, YouTube в России начинает медленно умирать с технологической точки зрения, а трафик видеохостинга продолжает падать.

«YouTube начинает медленно умирать в России технологически. И чтобы его оживить, компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление своей CDN-сети», — добавил парламентарий.

Планируют ли российские власти отключать YouTube

На настоящий момент российские власти не собираются блокировать или отключать YouTube, сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. При этом парламентарий отметил, что позиция правительства может измениться, поскольку видеохостинг допускает многочисленные нарушения — распространяет запрещенный контент и игнорирует требования по удалению отдельных материалов.

«Несмотря на это, никаких радикальных шагов по блокировке ресурса пока не предпринимается — не стоит путать замедление его работы на фоне устаревания оборудования с действиями регуляторов. Сегодня YouTube в России работает, хоть и с перебоями», — пояснил Немкин.

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