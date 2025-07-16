Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 11:52

Почему не работает YouTube 16 июля: замедление, причины сбоев, отключение

Фото: Shutterstock/FOTODOM

YouTube продолжает работать в России со сбоями и замедлением. Какие известны последние новости об этом сегодня, 16 июля? Планируется ли отключение видеохостинга?

Что известно о замедлении YouTube 16 июля

Массовый сбой в работе YouTube длится с августа 2024 года. Российские пользователи ежедневно испытывают трудности при просмотре роликов на платформе. Наибольшее количество жалоб поступает на то, что видеохостинг не открывается на смартфонах, компьютерах и телевизорах, а в случае загрузки приложения падает скорость воспроизведения видео.

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», сегодня, 16 июля, из разных регионов России продолжают поступать жалобы на некорректную работу YouTube на мобильных и стационарных устройствах. Порядка 24% сообщений о сбоях приходятся на Москву, 11% — на Санкт-Петербург, 9% — на Челябинскую область, 6% — на Нижегородскую область, 5% — на Удмуртию, Хабаровский край, Ульяновскую, Ростовскую и Саратовскую области, 3% — на Ханты-Мансийский автономный округ, 2% — на Башкирию, Кузбасс, Татарстан, Калининградскую, Оренбургскую, Липецкую, Воронежскую, Калужскую, Новосибирскую и Московскую области.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему не работает YouTube в России

YouTube на настоящий момент не входит в перечень заблокированных в России сайтов. Глава Роскомнадзора Андрей Липов объяснил, что сбои в работе американского видеохостинга могут быть связаны с деградацией сервисов Google после ухода компании из РФ.

«Компания [свои] серверы перестала поддерживать с момента, как ушла из РФ, и никто в них не вкладывается. Серверы деградируют, где-то выключились <…>. Видимо, более мощные серверы были установлены рядом с узлами мобильных операторов связи — там трафик все еще сохраняется», — сказал он.

Как заметил зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, YouTube в России начинает медленно умирать с технологической точки зрения, а трафик видеохостинга продолжает падать.

«YouTube начинает медленно умирать в России технологически. И чтобы его оживить, компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление своей CDN-сети», — добавил парламентарий.

Планируют ли российские власти отключать YouTube

На настоящий момент российские власти не собираются блокировать или отключать YouTube, сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. При этом парламентарий отметил, что позиция правительства может измениться, поскольку видеохостинг допускает многочисленные нарушения — распространяет запрещенный контент и игнорирует требования по удалению отдельных материалов.

«Несмотря на это, никаких радикальных шагов по блокировке ресурса пока не предпринимается — не стоит путать замедление его работы на фоне устаревания оборудования с действиями регуляторов. Сегодня YouTube в России работает, хоть и с перебоями», — пояснил Немкин.

Читайте также:

Рубль ждет девальвация? Курс доллара сегодня, 16 июля, что с евро и юанем

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 июля: где в России сбои

Магнитные бури сегодня, 16 июля: что завтра, корональная дыра на Солнце

YouTube
новости
сбои
замедление
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли, как Россия может использовать отведенные Трампом 50 дней
Криминалист предположил, задержат ли нападавших на бойца ММА Хизриева
Российской школьнице вынесли приговор за диверсию
«Зависит от ключевой ставки»: риелтор о будущих ценах на жилье в России
Драка в Верховной раде попала на видео
«Очень умная»: Трамп высказался о влиянии супруги на его взгляды по Украине
Раскрыты истинные причины жестких заявлений Трампа в адрес России
Таможенники пресекли вывоз золота в Китай на сумму более 47 млн рублей
Новое наступление, военный-крыса, логово мошенников: ВСУ атакуют РФ 16 июля
Автоэксперт призвал не штормовать лужи в дождь
Король Карл III отменил продержавшуюся 106 лет традицию
Американист раскрыл, как скандал с Эпштейном повлияет на выборы в конгресс
Дарья Мороз приехала на отпевание отца
Военный судья Тришкин уйдет в отставку
Глава района с помощью нейросетей заговорил на иностранных языках
Любящий дед трогал внучку и ее подруг за гениталии: педофилу дали 23 года
Штрафы за использование VPN в России: что известно, кого и как накажут
В Подмосковье мигрант похитил сливочное масло на 30 тысяч рублей
Назван нюанс проекта об ответственности за поиск запрещенных материалов
Экс-футболист Мостовой назвал главного фаворита нового сезона РПЛ
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Весь сад в белой дымке! Многолетник растет 30 лет — неприхотлив и ароматен
Общество

Весь сад в белой дымке! Многолетник растет 30 лет — неприхотлив и ароматен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.