Юрист ответил, чем может обернуться применение звукового сигнала машины

Применение звукового сигнала автомобиля может повлечь за собой штраф в размере пятисот рублей, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. Он привел в пример ситуацию, когда водитель подъезжает к подъезду, а его путь преграждает другая машина. Если водитель начнет сигналить, ему грозит штраф, добавил юрист.

Использование звукового сигнала регулируется пунктом 19.9 Правил дорожного движения. Водитель может подавать сигнал только для предотвращения ДТП, а вне населенных пунктов еще и для предупреждения об обгоне. Во всех остальных случаях сигналить запрещено. Ответственность установлена частью 1 статьи 12.20 КоАП РФ — «Нарушение правил пользования внешними световыми приборами и звуковыми сигналами». Штраф составляет пятьсот рублей, — объяснил Салкин.



