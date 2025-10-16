Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 02:00

Юрист ответил, чем может обернуться применение звукового сигнала машины

Юрист Салкин: применение звукового сигнала машины может обернуться штрафом

Применение звукового сигнала автомобиля может повлечь за собой штраф в размере пятисот рублей, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. Он привел в пример ситуацию, когда водитель подъезжает к подъезду, а его путь преграждает другая машина. Если водитель начнет сигналить, ему грозит штраф, добавил юрист.

Использование звукового сигнала регулируется пунктом 19.9 Правил дорожного движения. Водитель может подавать сигнал только для предотвращения ДТП, а вне населенных пунктов еще и для предупреждения об обгоне. Во всех остальных случаях сигналить запрещено. Ответственность установлена частью 1 статьи 12.20 КоАП РФ — «Нарушение правил пользования внешними световыми приборами и звуковыми сигналами». Штраф составляет пятьсот рублей, — объяснил Салкин.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что жильцам многоквартирного дома может грозить штраф от 5 тыс. рублей за самовольное разбитие клумбы у подъезда. По его словам, придомовая территория является общей собственностью и ее использование без согласия соседей является нарушением законодательства.

юристы
штрафы
автомобили
нарушения
Софья Якимова
С. Якимова
Юрист ответил, чем может обернуться применение звукового сигнала машины
