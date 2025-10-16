Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 01:05

Приметы 16 октября: Денис Позимний — день защиты от лихорадок и сглаза

16 октября в народе прозвали Денис Позимний — так на Руси называли святого Дионисия Ареопагита. Это время считалось преддверием зимы и часто совпадало с первыми заморозками и снегопадами. Наши предки верили, что этот день был исключительно опасным: по земле в такой день гуляют «осенние лихорадки» — злые духи, насылающие болезни и порчу. Поэтому крестьяне в этот день соблюдали осторожность.

Погодные приметы на 16 октября

  • Облака, которые расположены низко или имеют темный оттенок, — знак приближающегося ненастья. Тепла до конца октября не ждут.

  • Когда луна потемнела — ненастье и осадки.

  • Если облака низкие и темные — скоро погода испортится и начнется снегопад.

  • Но если роза распустилась повторно (необычно поздно) — оставшаяся осень будет исключительно теплой.

А вот если на Дениса шиповник зацвел повторно (необычно поздно) — оставшаяся осень будет исключительно теплой.

Приметы о зверях и птицах на 16 октября

Когда воробьи прилетают стаями из стороны в сторону, значит, скоро станет холодно. Галки собираются в стаи — знак хорошей погоды.

Мыши, роющие жилища к южным склонам, — к холодной зиме. Если мыши забрались в жилище — зима будет особенно морозной.

Галки каркают и собираются в кучу — к ясной погоде.

Зайцы набрали вес к зиме — к морозным дням.

Что нельзя делать 16 октября

  • Нельзя открывать окна на длительное время — в дом может проникнуть болезнь.

  • Нельзя подбирать деньги — вместе с ними можно «поднять» чужую порчу.

  • Не выбрасывать мусор вечером — это могло навлечь несчастья на дом.

  • Не смотреться долго в зеркало и не посещать салоны красоты — считали, что это может нанести вред внутреннему состоянию.

  • Не говорить слово «нет» — его произнесение могло привести к серьезным ссорам.

  • Нельзя ссориться, злословить — каждое негативное слово могло притянуть беду на всю семью.

Что можно делать 16 октября

Главной традицией дня было использование оберегов для защиты себя и своего дома от зла, болезней и сглаза. Для защиты от «лихого глаза» и порчи люди носили с собой и раскладывали в доме следующие предметы:

  • лук и чеснок — их сильный запах отпугивал злых духов;

  • соль и редька — считались мощными оберегами;

  • осиновая кора или сучок — осина традиционно была деревом-оберегом.

Крестьяне шли в церковь и молились священномученику Дионисию как защитнику от болезней, лихорадок и злых людей. Считалось, что добрые дела и помощь нуждающимся, сделанные на Дениса Позимнего, вернутся человеку в двойном размере.

Когда квасить капусту в октябре? Лучшие дни, приметы, рецепты перечислили в нашем тексте.

приметы
народные приметы
суеверия
запреты
погода
нечисть
обычаи
традиции
легенды
Анастасия Фомина
А. Фомина
