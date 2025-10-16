Приметы 16 октября: Денис Позимний — день защиты от лихорадок и сглаза

16 октября в народе прозвали Денис Позимний — так на Руси называли святого Дионисия Ареопагита. Это время считалось преддверием зимы и часто совпадало с первыми заморозками и снегопадами. Наши предки верили, что этот день был исключительно опасным: по земле в такой день гуляют «осенние лихорадки» — злые духи, насылающие болезни и порчу. Поэтому крестьяне в этот день соблюдали осторожность.

Погодные приметы на 16 октября

Облака, которые расположены низко или имеют темный оттенок, — знак приближающегося ненастья. Тепла до конца октября не ждут.

Когда луна потемнела — ненастье и осадки.

Но если роза распустилась повторно (необычно поздно) — оставшаяся осень будет исключительно теплой.

Приметы о зверях и птицах на 16 октября

Когда воробьи прилетают стаями из стороны в сторону, значит, скоро станет холодно. Галки собираются в стаи — знак хорошей погоды.

Мыши, роющие жилища к южным склонам, — к холодной зиме. Если мыши забрались в жилище — зима будет особенно морозной.

Галки каркают и собираются в кучу — к ясной погоде.

Зайцы набрали вес к зиме — к морозным дням.

Что нельзя делать 16 октября

Нельзя открывать окна на длительное время — в дом может проникнуть болезнь.

Нельзя подбирать деньги — вместе с ними можно «поднять» чужую порчу.

Не выбрасывать мусор вечером — это могло навлечь несчастья на дом.

Не смотреться долго в зеркало и не посещать салоны красоты — считали, что это может нанести вред внутреннему состоянию.

Не говорить слово «нет» — его произнесение могло привести к серьезным ссорам.

Нельзя ссориться, злословить — каждое негативное слово могло притянуть беду на всю семью.

Что можно и нельзя делать 16 октября Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что можно делать 16 октября

Главной традицией дня было использование оберегов для защиты себя и своего дома от зла, болезней и сглаза. Для защиты от «лихого глаза» и порчи люди носили с собой и раскладывали в доме следующие предметы:

лук и чеснок — их сильный запах отпугивал злых духов;

соль и редька — считались мощными оберегами;

осиновая кора или сучок — осина традиционно была деревом-оберегом.

Крестьяне шли в церковь и молились священномученику Дионисию как защитнику от болезней, лихорадок и злых людей. Считалось, что добрые дела и помощь нуждающимся, сделанные на Дениса Позимнего, вернутся человеку в двойном размере.

