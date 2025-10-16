Приметы 16 октября: Денис Позимний — день защиты от лихорадок и сглаза

16 октября в народе прозвали Денис Позимний — так на Руси называли святого Дионисия Ареопагита. Это время считалось преддверием зимы и часто совпадало с первыми заморозками и снегопадами. Наши предки верили, что этот день был исключительно опасным: по земле в такой день гуляют «осенние лихорадки» — злые духи, насылающие болезни и порчу. Поэтому крестьяне в этот день соблюдали осторожность.
Погодные приметы на 16 октября
Облака, которые расположены низко или имеют темный оттенок, — знак приближающегося ненастья. Тепла до конца октября не ждут.
Когда луна потемнела — ненастье и осадки.
Если облака низкие и темные — скоро погода испортится и начнется снегопад.
Но если роза распустилась повторно (необычно поздно) — оставшаяся осень будет исключительно теплой.
А вот если на Дениса шиповник зацвел повторно (необычно поздно) — оставшаяся осень будет исключительно теплой.
Приметы о зверях и птицах на 16 октября
Когда воробьи прилетают стаями из стороны в сторону, значит, скоро станет холодно. Галки собираются в стаи — знак хорошей погоды.
Мыши, роющие жилища к южным склонам, — к холодной зиме. Если мыши забрались в жилище — зима будет особенно морозной.
Галки каркают и собираются в кучу — к ясной погоде.
Зайцы набрали вес к зиме — к морозным дням.
Что нельзя делать 16 октября
Нельзя открывать окна на длительное время — в дом может проникнуть болезнь.
Нельзя подбирать деньги — вместе с ними можно «поднять» чужую порчу.
Не выбрасывать мусор вечером — это могло навлечь несчастья на дом.
Не смотреться долго в зеркало и не посещать салоны красоты — считали, что это может нанести вред внутреннему состоянию.
Не говорить слово «нет» — его произнесение могло привести к серьезным ссорам.
Нельзя ссориться, злословить — каждое негативное слово могло притянуть беду на всю семью.
Что можно делать 16 октября
Главной традицией дня было использование оберегов для защиты себя и своего дома от зла, болезней и сглаза. Для защиты от «лихого глаза» и порчи люди носили с собой и раскладывали в доме следующие предметы:
лук и чеснок — их сильный запах отпугивал злых духов;
соль и редька — считались мощными оберегами;
осиновая кора или сучок — осина традиционно была деревом-оберегом.
Крестьяне шли в церковь и молились священномученику Дионисию как защитнику от болезней, лихорадок и злых людей. Считалось, что добрые дела и помощь нуждающимся, сделанные на Дениса Позимнего, вернутся человеку в двойном размере.
