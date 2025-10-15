Самый «ходовой» салат на праздничном столе. Всего 4 ингредиента — получается вкуснота! Лучший рецепт салата с крабовыми палочками

Этот салат с крабовыми палочками — настоящая палочка-выручалочка для хозяек. Он доказывает, что для потрясающего вкуса не нужны горы ингредиентов или часы у плиты. Всего четыре основных компонента, которые отлично знакомы всем по отдельности, но вместе создают нечто совершенно новое и захватывающее. Сочетание нежных крабовых палочек, пикантной корейской моркови, сытного яйца и сливочного плавленого сырка — это гениально просто и невероятно вкусно. Такой салат не стыдно поставить на праздничный стол, но он настолько прост, что его можно готовить и просто так, для себя, чтобы порадовать близких быстрым и сытным ужином.

Для приготовления вам понадобится: 200 г крабовых палочек, 150–200 г корейской моркови, 2–3 вареных яйца, 1 плавленый сырок и майонез для заправки. Яйца заранее отварите вкрутую и остудите. Крабовые палочки и плавленый сырок натрите на крупной терке. Остывшие яйца также натрите на терке. Корейскую морковь, если она длинная, удобно нарезать помельче ножом. Все подготовленные ингредиенты переложите в просторную миску. Заправьте салат майонезом по вашему вкусу и тщательно, но аккуратно перемешайте до однородности. Дайте салату настояться в холодильнике хотя бы 30–40 минут — это шаг, за который сырок и майонез пропитают другие компоненты, а вкусы «поженятся» и станут еще гармоничнее. Подавайте салат охлажденным, при желании украсив веточкой зелени.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.