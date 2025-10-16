Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 01:00

Российский аэропорт попал под временные ограничения

Росавиация: аэропорт Тамбова временно закрыл небо

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Тамбова (Донское) временно прекратил работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его данным, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов,написал Кореняко.

Ранее аэропорт Нижнекамска (Бегишево) временно прекратил все полеты. Как уточнял Кореняко, такое решение принято для обеспечения полной безопасности полетов. Ограничения носят временный характер.

Кроме того, временные ограничения были введены в аэропортах Нижнего Новгорода (Стригино) и Волгограда. Воздушные гавани также не принимают и не выпускают самолеты.

Также в Росавиации информировали, что полевой этап расследования катастрофы самолета Ан-24 в Амурской области был завершен. Глава ФАВТ Дмитрий Ядров на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике отметил, что работы проводились как на месте происшествия в Тынде, так и в месте базирования авиакомпании «Ангара» в Иркутске.

Тамбов
Росавиация
аэропорты
ограничения
