25 сентября 2025 в 19:34

Стоп-лист для домашнего животного: вы убиваете своего питомца, если кормите его этим

Многие продукты с человеческого стола представляют серьезную опасность для здоровья домашних животных и могут привести к тяжелым последствиям. Незнание основных правил кормления часто становится причиной отравлений и хронических заболеваний у питомцев. Важно понимать, что организм животных функционирует иначе и не способен переваривать некоторые привычные для людей продукты.

Первым в списке опасных продуктов стоит шоколад, содержащий теобромин, который вызывает серьезные отравления у животных. Второй запрет — лук и чеснок, разрушающие красные кровяные клетки и приводящие к анемии. Третье место занимает авокадо, содержащее персин, опасный для сердца и дыхательной системы. Четвертое — виноград и изюм, вызывающие почечную недостаточность у собак и кошек. Пятое — орехи макадамия, приводящие к мышечной слабости и рвоте. Шестое — кофеин и содержащие его продукты, нарушающие сердечный ритм. Седьмое — алкоголь, вызывающий тяжелейшую интоксикацию даже в малых дозах. Восьмое — кости, которые могут поранить пищевод и желудок. Девятое — сырое тесто, способное расширяться в желудке и вызывать заворот кишок. Десятое — ксилит (заменитель сахара), провоцирующий резкое падение уровня сахара в крови и печеночную недостаточность.

Ранее также сообщалось, почему кошки любят тереться щечками. Это не только приятно для питомца, но и полезно для его эмоционального состояния.

