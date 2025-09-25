Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 18:15

Болгарская мусака из картофеля и шпината! Сытный и вкусный ужин на одном противне

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Иногда кажется, что блюда национальных кухонь — это что-то невероятно сложное, с кучей специй и многочасовой готовкой. Но болгарская кухня — приятное исключение! Она вся про домашний уют, сытность и удивительную простоту. Вот, например, мусака. Многие думают, что это обязательно мясо и баклажаны, но у болгар есть свой, совершенно гениальный вариант — с картофелем и шпинатом. Это блюдо стало для меня настоящим открытием: нежное, ароматное, очень сытное, но при этом такое легкое в приготовлении.

Для начала возьми килограмм картофеля. Очисть его и нарежь тонкими кружочками, примерно в полсантиметра толщиной. Теперь займемся шпинатом. Тебе понадобится большой пучок свежего шпината (граммов 300) или пачка замороженного. Если он замороженный, просто разморозь и отожми лишнюю жидкость. Мелко поруби шпинат. Теперь сделаем простую заправку. В миске смешай 400 граммов обычного йогурта (подойдет и сметана), взбей с тремя яйцами, посоли и поперчи по вкусу. Можно добавить щепотку мускатного ореха — это классика для мусаки!

Возьми форму для запекания, смажь ее маслом. Выложи половину нарезанного картофеля ровным слоем. Сверху распредели весь шпинат. Накрой шпинат оставшимся картофелем. Теперь аккуратно, чтобы не нарушить слои, залей все йогуртовой заливкой. Она должна почти покрывать картофель. Посыпь сверху тертым сыром, если хочешь более румяную корочку. Отправляй форму в разогретую до 180 градусов духовку минут на 40–50. Готовность проверяй ножом — картофель должен стать мягким. Дай мусаке постоять 10–15 минут перед подачей, чтобы она «схватилась». Приятного аппетита!

рецепты
запеканки
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
