Сытная запеканка с грибами: спасет, когда не знаете, что приготовить на ужин

Сытная запеканка с грибами: спасет, когда не знаете, что приготовить на ужин

Сытная запеканка с грибами — это идеальное блюдо для ужина, которое сочетает нежную текстуру сливочного картофеля, пикантность грибов с луком и чесноком и корочку из тягучего сыра.

Рецепт: обжарьте 400 г грибов (лесных или шампиньонов) с 1 луковицей до золотистости. Отварите 500 г картофеля, разомните в пюре с 50 мл молока и 1 яйцом. В форму выложите слоями: картофельное пюре, грибы, сверху залейте смесью из 200 г сметаны и 100 г тертого сыра. Запекайте 25–30 минут при 180 °C до румяной корочки.

Подавайте горячей с зеленью — эта запеканка станет любимым блюдом всей семьи. Этот рецепт спасет, когда не знаете, что приготовить на ужин.

Ранее стало известно, как приготовить колдуны с картофелем и фаршем по-белорусски.