Стало известно, какой срок грозит серийному диверсанту из Москвы Серийному диверсанту из Москвы грозит 20 лет за поджоги в Новосибирске

Поджегший два релейных шкафа на перегоне Иня-Восточная — Мочище Западно-Сибирской железной дороги житель Москвы 1993 года рождения может лишиться свободы на срок от 10 до 20 лет по делу о ряде диверсий на территории Новосибирска, где он ранее проживал, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, во время расследования выяснилось, что фигурант также поджег телекоммуникационный шкаф сотовой вышки в одном из сел.

Возбуждено второе уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК России, — сказано в сообщении.

Ранее подростку из Москвы предъявили обвинение в теракте. Он подозревается в поджоге объекта транспортной инфраструктуры на перегоне Бирюлево-Товарная — Чертаново. Сам 15-летний юноша снимал свои действия на телефон. Он поджег объект за небольшую сумму денег. Несовершеннолетний уже признал вину.

Также в Москве задержали пособника телефонных мошенников, действовавших с территории Украины. Злоумышленники присвоили более 10 млн рублей, принадлежащих россиянам.