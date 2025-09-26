Боец Рындовский рассказал о том, как в детстве создал рэп-группу

Боец MMA, заслуженный мастер спорта Украины по самбо и действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу Максим Рындовский в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал о том, что идея создания рэп-андеграунд-коллектива «ОПГ» пришла спонтанно. Он отметил, что не имеет никакого отношения к музыке.

Это случилось спонтанно. Я не имею никакого отношения к музыке. С детства нравилось писать что-то. Мы собирались дома у друзей и просто фристайлили. Появилась мысль что-то записать. Название «ОПГ»? Организованная подпольная группа, голос улицы, честность и свобода слова. Я предложил эту идею, потому что хотел говорить то, что думаю, — рассказал Рындовский.

Ранее Рындовский рассказал, что спортсмены с Украины не жмут россиянам руки на международных турнирах не из-за личной неприязни, а по принуждению. По его словам, они боятся лишиться денег. Рындовский добавил, что среди спортсменов бывают исключения, которые поддались «зомбированию». Однако большинство, по его словам, остаются нормальными ребятами, переживающими за обе стороны, с которыми он продолжает общаться.