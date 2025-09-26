В ЦИК России сравнили явку на выборах в 2022 и 2025 годах

Явка на региональных выборах в 2025 году увеличилась на 5% по сравнению с 2022-м, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. По ее словам, показатель составляет 46%.

Если сравнить с аналогичными выборами 2022 года, то на 5% выросла, то есть 46% — довольно высокая явка, — сказала Памфилова.

Ранее глава ЦИК сообщила, что системой дистанционного электронного голосования за время проведения выборов в российских регионах было предотвращено 700 кибератак. Это число превышает количество атак во время президентских выборов в марте 2024 года, уточнила Памфилова.

Глава Центризбиркома добавила, что все цифровые ресурсы ЦИК в единый день голосования работали отлично, несмотря на хакерские атаки. Среди них — ГАС «Выборы» 2.0 и платформа ДЭГ. Всего в стране проголосовало около 26 млн человек, а явка составила почти 47%.

В единый день голосования выборы разных уровней прошли сразу в 81 российском регионе. Так, состоялись прямые выборы губернаторов 20 субъектов РФ, депутатов 11 заксобраний, 25 дум административных центров.