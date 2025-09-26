Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 06:45

Путешественникам назвали самые опасные блюда шведского стола

Турэксперт Ансталь посоветовала не есть салаты с соусами со шведского стола

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во время отдыха в отеле со шведским столом лучше отказаться от салатов с соусами, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. Она подчеркнула, что соусы быстро портятся и могут заглушать реальный вкус пищи.

Стоит остерегаться салатов, особенно с соусами. Они быстро портятся, и надо быть уверенными, что салат свежий. Соус может сильно заглушать реальный вкус. Отдельные соусы тоже надо употреблять с осторожностью. Порезанные овощи иногда могут провоцировать отравление, так как могут быть плохо помыты. Стоит обращать внимание на внешний вид еды. Если настораживает, то лучше выбрать что-то другое, — объяснила Ансталь.

Турэксперт посоветовала пробовать новые блюда на отдыхе, чтобы организм привык к кухне другой страны. Также Ансталь добавила, что не стоит употреблять напитки со льдом, потому что для него могли взять воду из-под крана.

Оптимальный вариант, когда приезжаете на отдых, брать на шведском столе сначала не все и сразу. А постепенно вводить новые блюда в рацион, чтобы организм приспособился к пище другой страны. Еще важно в азиатских странах быть внимательными к воде, покупать бутилированную и просить не добавлять лед в напитки, так как вода может быть из-под крана, а от нее могут быть отравления, — отметила Ансталь.

Турэксперт подытожила, что в отелях высокого уровня качество шведского стола соответствующее, и там смело можно пробовать любые блюда. Речь идет не только об четырех- и пятизвездочных отелях, но и о тех, что входят в мировые сети.

Ранее глава туркомпании Ксения Переина назвала идеальный вариант для короткого осеннего путешествия. Она рекомендовала посетить Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде. По ее словам, осень здесь выглядит «очень по-русски». Переина добавила, что кроме храмового комплекса нужно посетить местную сыроварню.

Софья Якимова
С. Якимова
