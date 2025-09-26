Западный аналитик Алан Уотсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет говорить об убитых ВСУ детях в Донбассе. В соцсети X он потребовал от Зеленского прокомментировать ситуацию и связал эти действия с поддержкой стран НАТО.

Хочет ли Зеленский прокомментировать мемориалы детям Донбасса, убитым его нацистскими головорезами, которых вооружила НАТО? — сказано в публикации.

В мае 2015 года в Донецке был открыт мемориальный комплекс «Аллея ангелов» в память о погибших детях. По официальным данным на июль 2025 года, за весь период конфликта на территории ДНР погибло 247 детей, а 1021 получили ранения.

Ранее историк и политолог Владимир Скачко заявил, что новый Майдан на Украине могли бы организовать несколько олигархов, договорившись между собой. Однако пока такой возможности, по его словам, нет. Политолог добавил, что на данный момент восстание против действующей украинской власти возможно только теоретически. Тем не менее депутат Дмитрук считает, что переворот на Украине неизбежен, так как нарастает гражданское противостояние внутри страны.